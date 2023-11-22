На війні загинув багаторазовий чемпіон світу з кікбоксингу з Чернігова

Кікбоксер підірвався на міні під час бойового завдання. Медики ампутували йому ногу.

Related video

Внаслідок важкого поранення, отриманого на одній з ділянок фронту, помер Заслужений майстер спорту України та багаторазовий чемпіон світу з кікбоксингу Сергій Лисюк. Про це повідомили на факультеті фізичного виховання НУЧК імені Т.Г. Шевченка на своїй сторінці у Facebook.

"Чернігів втратив видатного кікбоксера Сергія Лисюка внаслідок клятої війни. Наші щирі співчуття дружині Олені Бібік, рідним та близьким Героя. Дякуємо всім за молитви та фінансову підтримку в цей важкий час", – йдеться в повідомленні.

Важливо

Командуванню доповіли, що загинув: історія бійця НГУ, який вижив після важкого поранення (відео)

Кілька днів тому знайомі родини повідомляли, що Сергій Лисюк отримав важке поранення, підірвавшись на міні, виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку. Він перебував в реанімації у шпиталі міста Дніпро.

Чоловіку ампутували ногу. Громада збирала кошти на його лікування. За добу вдалося зібрати понад півмільйона гривень на лікування.

Сергій Лисюк

"Сергій 6 разовий чемпіон світу з кікбоксингу. Він сам по собі порядна, чесна, справедлива людина. Всі робимо максимально для того, щоб зібрати кошти на лікування. Дякую кожному, родині яка підтримує, друзям. Надіюсь у нього все буде добре", — розповідав Андрій Кужельний, керівник федерації кікбоксингу Чернігівщини (ISKA).

Чоловік був одружений, виховував сина.

Сергій Лисюк з родиною

До війни Сергій Лисюк працював в Академії Державної пенітенціарної служби старшим викладачем кафедри фізичної підготовки.

Нагадаємо, що у районі Авдіївки загинув марафонець Сергій Іваненко. Після початку повномасштабного вторгнення російських військ український спортсмен служив у територіальній обороні, а згодом брав участь у боях на Донеччині.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинули українські хокеїсти Макар Єрофеєв і Олексій Логінов.