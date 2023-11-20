Командуванню доповіли, що загинув: історія бійця НГУ, який вижив після важкого поранення (відео)

Побратими повернулися забрати тіло військовослужбовця, але на полі бою його не знайшли. Поранений боєць зміг проповзти 50 м від позицій.

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Старший лейтенант НГУ Роман Крамаренко вижив після наскрізного поранення в голову, яке отримав під час боїв в районі Кремінної на Луганщині. Його побратими вважали його мертвим, про що доповіли командуванню. Історію порятунку чоловіка розповіла NV його дружина Марина Крамаренко.

Жінка розповідає, що до війни її чоловік працював на харківському заводі "Світло шахтаря". 25 лютого 2023 року він пішов на фронт добровольцем.

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Він брав участь у боях на багатьох "гарячих" точках, зокрема, чоловік зільняв Балаклію і Ізюм. Про війну, говорить жінка, загалом Роман їй нічого не розповідав, Бувало, що не виходив на зв'язок 10 днів. Вперше чоловіка побачила на Новий рік, коли йому дали день відпустки.

Роман Крамаренко з родиною

Про день, коли Роман отримав поранення, жінка розповідає, що їхні позиції відстежив ворог і почався масований обстріл.

"Їх на позиції було 5. Одного поранили, Роман надав йому медичну допомогу — наклав турнікет. Також на позиції був хлопець, якому "прилетіло" в спину під бронежилет. Він теж потребував евакуації. Роман дав побратимам вказівку, щоб відходили, а він їх прикриє. Поки хлопці відходили, прилетіло ще раз і поранило Романа в голову", — розповідає Марина.

За словами Марини, побратими бачили, як Роман отримав поранення, коли відходили з позицій. Командуванню військові доповіли, що він загинув.

Там ухвалили рішення повернутися і забрати його тіло. Хлопці повернулися на позиції, але у вказаному місці тіло Романа не виявили.

"Він зміг відповзти 50 метрів до найближчого дерева і зайняв там позицію сидячі. Таким чином він себе врятував", — розповідає Марина.

Жінка говорить, що в шпиталі її попередили, що може статися найгірше, оскільки поранення дуже важке. Попри невтішні прогнози медиків Роман вижив, і вже 7 місяців перебуває в лікарні. Він не може говорити і рухатися, але все розуміє. Зараз дуже гостро стоїть питання реабілітації та повернення Романа до повноцінного життя.

Нагадаємо, що в МВС повідомили, що доля 15 тисяч українських бійців невідома — вони вважаються зниклими безвісти "за особливих обставин".

Раніше повідомлялося, що боєць ЗСУ, якого вважали мертвим, через кілька днів прийшов до своїх.