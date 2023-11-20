Командованию доложили, что погиб: история бойца НГУ, который выжил после тяжелого ранения (видео)

Побратимы вернулись забрать тело военнослужащего, но на поле боя его не нашли. Раненый боец смог проползти 50 м от позиций.

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Старший лейтенант НГУ Роман Крамаренко выжил после сквозного ранения в голову, которое получил во время боев в районе Кременной на Луганщине. Его собратья считали его мертвым, о чем доложили командованию. Историю спасения мужчины рассказала NV его жена Марина Крамаренко.

Женщина рассказывает, что до войны ее муж работал на харьковском заводе "Свет шахтера". 25 февраля 2023 года он ушел на фронт добровольцем.

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Он участвовал в боях на многих "горячих" точках, в частности, мужчина зильнял Балаклею и Изюм. О войне, говорит женщина, в общем Роман ей ничего не рассказывал, Бывало, что не выходил на связь 10 дней. Впервые мужа увидела на Новый год, когда ему дали день отпуска.

Роман Крамаренко с семьей

О дне, когда Роман получил ранение, женщина рассказывает, что их позиции отследил враг и начался массированный обстрел.

"Их на позиции было 5. Одного ранили, Роман оказал ему медицинскую помощь — наложил турникет. Также на позиции был парень, которому "прилетело" в спину под бронежилет. Он тоже нуждался в эвакуации. Роман дал собратьям указание, чтобы отходили, а он их прикроет. Пока ребята отходили, прилетело еще раз и ранило Романа в голову", — рассказывает Марина.

По словам Марины, собратья видели, как Роман получил ранение, когда отходили с позиций. Командованию военные доложили, что он погиб.

Там приняли решение вернуться и забрать его тело. Ребята вернулись на позиции, но в указанном месте тело Романа не обнаружили.

"Он смог отползти 50 метров до ближайшего дерева и занял там позицию сидячие. Таким образом он себя спас", — рассказывает Марина.

Женщина говорит, что в госпитале ее предупредили, что может произойти худшее, поскольку ранение очень тяжелое. Несмотря на неутешительные прогнозы медиков Роман выжил, и уже 7 месяцев находится в больнице. Он не может говорить и двигаться, но все понимает. Сейчас очень остро стоит вопрос реабилитации и возвращения Романа к полноценной жизни.

Напомним, что в МВД сообщили, что судьба 15 тысяч украинских бойцов неизвестна — они считаются пропавшими без вести "при особых обстоятельствах".

Ранее сообщалось, что боец ВСУ, которого считали мертвым, через несколько дней пришел к своим.