"История, которая учит не сдаваться": боец ГУР 14 часов сам пробыл в открытом море

Боец оказался в 130 км от берега, он все время плыл в направлении "вышек Бойко", а когда почти выбился из сил, увидел корабль.

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Во время выполнения операции в Черном море спецназовец подразделения ГУР Минобороны "Артан" по прозвищу "Конан" оказался за бортом катера. Его собратья вынуждены были отойти на безопасное расстояние, а боец в одиночку 14 часов пробыл один в открытом море под носом у врага, без понимания, куда двигаться и придет ли ему кто-то на помощь. Историю "Конана" рассказывает "Украинская правда".

Как "Конан" оказался в открытом море

В августе 2023 года в акватории Черного моря российский самолет Су-27 атаковал украинскую лодку с бойцами спецподразделения ГУР Минобороны "Артан". Во время атаки лодка маневрировала и в результате такого маневра один из спецназовцев выпал за борт, а его собратья вынуждены были отойти на лодке. Впрочем, оказавшись в безопасном месте, украинские бойцы начали планировать, как спасти собрата, который оказался в море.

На поиски "Конана" почти сразу вылетел Bayraktar TB2. Благодаря ему местонахождение бойца обнаружили, а дальше для эвакуации была отправлена группа в составе нескольких лодок, которые прорывались к воину сквозь огонь российских истребителей. В конце концов "Конана" спасли. Он провел в воде 14 часов.

"Я вешу 120 килограммов без экипировки, с экипировкой было бы где-то еще плюс 30. Но за 20 минут до того, как я должен был выпасть, мне почему-то стало неспокойно. И я стянул все: каску, бронежилет, РПС, отложил оружие. На мне был водолазный термокостюм и я надел спасательный жилет. Как-то на сердце легло, что надо это сделать. И через 20 минут я — в воде. До берега в тот момент было порядка 130 километров", — вспоминает боец.

Он признается, что сначала запаниковал, потому что до берега было далеко, а под ним была большая глубина. "Конан" говорит, что его собратья сразу за ним вернулись, но вражеский самолет начал их обстреливать, поэтому он подал им знак, чтобы его оставили и отходили.

"Я прекрасно понимал, что экипаж лодки, а это 13 человек — более драгоценен, чем я один. А с жилетом я мог некоторое время продержаться на воде. Позже я узнал, что нашу лодку таки повредили. И, в частности, поэтому было решено отступить: лодка пробита, а это угрожает жизни ребят", — рассказывает спецназовец.

Боец "Конан" Фото: из личного архива

Были мысли сдаться

В качестве ориентира "Конан" выбрал одну из "вышек Бойко", которая горела — до нее было где-то 20 км. Он понимал, что в ближайшее время к нему на помощь никто не придет, поэтому решил продержаться на воде максимально долго.

"Волн не было, а вот течение было очень сильным. Оно постоянно сносило меня то назад, то влево, то вправо. Получается, все это время я плыл против течения. Я не останавливался ни на минуту, потому что в этом случае оно относило бы меня дальше и дальше от моего ориентира. Мне приходилось постоянно быть в движении. Я плыл", — рассказывает боец.

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Он признается, что несколько раз в голове мелькнула мысль "сдаться", поскольку плавание не было его сильной стороной. В детстве он однажды едва не утонул, поэтому чувствовал неуверенность в воде.

"Собираешься с силами — и еще один рывок. Потому что жить очень хочется, понимаете? Мысли были разные, честно. Думал, может, меня никто не ищет, потому что никого не видел на ориентире. А возможно, ищут, но не могут найти. Постоянная была борьба в мыслях: сдаться или не сдаться? Но здравый смысл говорил, что надо плыть дальше. Я все же надеялся, что мои ребята меня ищут, и знал, что мой командир Виктор Викторович сделает все для того, чтобы меня вытащить. И я не ошибался, это действительно человек с большой буквы", — говорит "Конан".

За 5-6 часов он доплыл до "вышки Бойко", но вплотную к ней приблизиться не смог, из-за высокой температуры от горения на ней — боялся, что поплавится жилет.

"Течение стало еще сильнее, и меня начало относить назад. Так было несколько раз. Меня относило где-то на метров 400, и я снова плыл к вышке. Кажется: что там — 400 метров?! Но когда ты уже проплавал более десяти часов и чувствуешь, что силы тебя покидают... Когда меня отбросило в четвертый раз, я выбился из сил. Было очень сильное обезвоживание, потому что я очень много напился солёной воды. Постоянная жара. Очень хотелось спать... И я развернулся на спину и заснул", — вспоминает защитник.

Боец "Конан" Фото: из личного архива

Катался на себе 7 чаек

Пока он спал его снова отнесло от вышки, а спасательный жилет начал вздуваться от длительного пребывания на солнце. Приближалась ночь.

"В какой-то момент почувствовал что-то такое на ноге, с когтями. Обернулся — а на мне чайка сидит, и еще несколько надо мной кружат. Кстати, с "Байрактара", который подняли на мои поиски, тоже увидели тепловой след от птиц. Так и передавали, что есть объект, который плывет в сторону Одессы, и "катает на себе" семь чаек. И в какой-то момент я заметил корабль", — рассказывает "Конан".

Сначала он предположил, что это может быть вражеское судно, но когда оно стало приближаться и российский самолет открыл по нему огонь, понял, что это свои и начал плыть в том направлении.

"Я плыл, плыл и увидел приближающиеся волны воды. Я подумал, что это враг. Что это русский десант ко мне плывет. Это была маленькая лодка. И когда я увидел на лодке флаг Украины, моей радости не было предела. Это ребята, мои ребята, мои побратимы, которые через "Байрактар" наткнулись на мой след! Все, меня нашли, я буду жить!" — делится пережитыми в тот момент эмоциями "Конан".

Далее его быстро на лодке осмотрел врач, поставил капельницу и замотал в термоодеяло.

"Наш командир батальона не только отправил поисковую группу в открытое море, но еще и "Байрактар" поднял и спасательный корабль задействовал. Поэтому на этот раз это была командная работа: и нашего подразделения, и ВМС, и группы Тимура", — говорит боец.

Возвращался корабль под вражеские обстрелы.

"Я благодарю Бога, что дал мне сил! Понимаете, я плыл 14 часов, и у меня не было крепатуры. То есть судороги меня не мучили, мне было легко плыть. Просто усталость была со временем. Я счастлив, что теперь могу рассказать вам все это. О себе, о побратимах, о батальоне, о командире. Я им всем очень благодарен. И теперь насколько смогу, настолько буду стараться донести свою историю другим людям. С какой целью? Чтобы они не сдавались", — подытоживает "Конан".

Напомним, что аэроразведчики с помощью БпЛА спасли жизнь двум военным. Одному из военных дрон доставил воду и маршрут, по которому можно было добраться до позиций ВСУ, а тяжелораненому бойцу беспилотником передали еще и лекарства.