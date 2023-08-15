"Чудо Божье": российский осколок застрял в молитвеннике и спас жизнь волынянину (фото)

Мужчина выжил после ранения в боях в Афганистане, а уже в 2023 году спасся в войне с Россией.

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Молитвенник, в котором застрял вражеский осколок, спас бойца с Волыни. Защитник сообщил подробности изданию "Волынь".

Имени своего называть своего он не стал. Он рассказал, что ламинированную иконку Богородицы ему подарил один волынский священник. Другие обереги защитник подарил собратьям.

Однажды продавец, у которого он раньше покупал необходимое, подарил иконку Георгия Победоносца. Защитник с Волыни положил подаренную иконку вместе со своей в молитвенник. Он постоянно его носил в кармане рубашки с начала войны. Со временем воин понял, что это спасло ему жизнь.

Волынянин показал, как осколок "зашел" в молитвенник на слове "Тебе" и остановился на "Аминь". Вследствие этого икона Георгия Победоносца была несколько повреждена.

Защитник верит, что именно с божьей помощью ему далось спастись. Он пожелал, чтобы каждый из бойцов был под защитой святых, поскольку "слишком дорого нам дается победа".

Известно, что мужчина в 80-х годах XX века участвовал в боях в Афганистане. Он был плохим, но украинцу тогда удалось выжить.

Напомним, в августе боец ВСУ рассказал, как беспилотник спас его на фронте. Сергей два дня пролежал посреди поля. У него были тяжелые ранения ноги и легких. Он мог потери много крови, прячась в одной из траншей, оставленных бронетехникой. Раненого защитника увидели украинские разведчики, которые следили за ситуацию в зоне боевых действий с помощью дрона. С большим трудом и болью ему все же удалось добраться до спасительного пакета и продержаться до момента эвакуации.