"Диво Боже": російський осколок застряг у молитовнику та врятував життя волинянину (фото)

Чоловік вижив після поранення у боях в Афганістані, а вже в 2023 році врятувався у війні з Росією.

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Молитовник, у якому застряг ворожий осколок, врятував бійця з Волині. Захисник повідомив подробиці виданню "Волинь".

Імені свого називати свого він не став. Він розповів, що ламіновану іконку Богородиці йому подарував один волинський священник. Інші обереги захисник подарував побратимам.

Одного разу продавець, у якого він раніше купував необхідне, подарував іконку Георгія Змієборця. Захисник із Волині поклав подаровану іконку разом зі своєю у молитовник. Він постійно його носив в кишені сорочки від початку війни. Згодом воїн зрозумів, що це врятувало йому життя.

Волинянин показав, як осколок "зайшов" у молитовник на слові "Тобі" і зупинився на "Амінь". Внаслідок цього ікону Георгія Змієборця було дещо пошкоджено.

Захисник вірить, що саме з божою поміччю йому далося врятуватися. Він побажав, щоб кожен із бійців був під захистом святих, оскільки "надто дорога нам дається перемога".

Відомо, що чоловік у 80-х роках XX століття брав участь у боях в Афганістані. Він був поганей, але українцю тоді вдалося вижити.

Нагадаємо, у серпні боєць ЗСУ розповів, як безпілотник врятував його на фронті. Сергій два дні пролежав посеред поля. У ньому були важкі поранення ноги та легень. Він міг втрати багато крові, ховаючись в одній із траншей, залишених бронетехнікою. Пораненого захисника побачили українські розвідники, які стежили за ситуацію у зоні бойових дій за допомогою дрона. З великими труднощами та болем йому все ж вдалося дістатися до рятівного пакунка та протриматися до моменту евакуації.