"Идите за дроном": аэроразведчики с помощью БПЛА спасли жизни двум военным (видео)

Одному из военных дрон доставил воду и маршрут, по которому можно было добраться до позиций ВСУ, а тяжелораненому бойцу беспилотником передали еще и лекарства.

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Аэроразведчики из добровольческого подразделения "Группа Махно" бригады "Кара-Даг" Национальной гвардии с помощью квадрокоптера помогли двум раненым бойцам из танковой бригады Вооруженных сил Украины, которых обнаружили с воздуха в зоне боевых действий на Запорожском направлении. Соответсвующее видео опубликовала в Facebook общественная организация "Хортицька варта" в понедельник, 18 сентября.

Бойцы из 1-й танковой бригады ВСУ оказались в нескольких сотнях метров от вражеских позиций, а один из них был тяжело ранен. Чтобы помочь военным, аэроразведчики воспользовались квадрокоптером, к нему прикрепили пластиковую бутылку с водой и записку со словами: "Пейте воду и идите за дроном. Там наши". На следующих кадрах военный утолил жажду и через какое-то время добрался до позиций ВСУ.

К раненому бойцы аэроразведчики также направили дрон, он нес бутылку с водой, лекарства (парацетамол) и маршрут, чтобы добраться к своим. Беспилотник успешно скинул свой груз, а пострадавший украинский боец начал ползком двигаться в том направлении, которое указал летательный аппарат.

Напомним, в начале сентября стало известно, что беспилотник помешал "уклонистам" выехать из Украины. БПЛА помог пограничникам вычислить автомобиль, в котором трое мужчин вместе с водителем пытались уехать в Молдову. С помощью дрона пограничники смогли оперативно выехать наперерез светло-зеленому легковому автомобилю и заставить его остановиться.

А в конце июля СМИ писали о том, что в Италии полицейский дрон помог поймать поджигателя. По данным полиции, дрон обнаружил тепловую аномалию — фигуру, спасающуюся от зарождающегося пожара на мотоцикле через отдаленное поле.