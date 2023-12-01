На войне с РФ погиб бывший футболист клуба "Волынь" Роман Годованый

Бывший спортсмен служил в 33 ОМБр. Он погиб во время исполнения боевого задания в результате взрыва российского снаряда.

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На войне с российскими оккупантами погиб бывший футболист луцкого клуба "Волынь" Роман Петрович Годованый. Об этом сообщил Второй отдел Чортковского РТЦК и СП в Facebook вечером 20 ноября.

"Снова с глубокой грустью сообщаем, что кровопролитная война с российскими оккупантами унесла еще одну жизнь защитника-патриота, жителя пгт Мельница-Подольская Годованого Романа Петровича, 1990 года рождения", — сказано в сообщении.

Сообщается, что бывший спортсмен погиб во время исполнения боевого задания в результате взрыва российского снаряда.

Как сообщил в Facebook журналист Роман Бебех, Годованый служил в 33-й ОМБр. После того как по его подразделению открыли огонь из танка, бойцы попытались скрыться в посадке, но задели растяжку.

"Рома был в 33-й бригаде. Ночью был на боевом выходе, по его подразделению начал работать танк. Бойцы забежали в посадку и там тронули растяжку", — написал он.

Напоминаем, 22 ноября медиа сообщили о гибели на войне чемпиона по кикбоксингу: житель Чернигова Сергей Лысюк подорвался на мине. 16 ноября рассказали о смерти участника кулинарного шоу Николая Молотова, который служил инструктором в разведке.