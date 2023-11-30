"59 тысяч обстрелов": 2000 украинцев погибли с начала 2023 года из-за ВС РФ, — глава МВД

По словам министра Игоря Клименко, больше всего обстрелов со стороны оккупационных войск РФ зафиксировано в Запорожской, Херсонской, Донецкой, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

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С начала 2023 года 2000 украинских граждан погибли в результате российских обстрелов. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко 30 ноября во время встречи с послами стран G7.

По словам министра, за 11 месяцев текущего года Россия 59 тысяч раз обстреляла населенные пункты в 24 регионах Украины.

"В результате 11 тысяч граждан пострадали, 2 тысячи – погибли", – сказал Клименко.

По словам главы МВД, больше всего обстрелов со стороны оккупационных войск РФ зафиксировано в Запорожской, Херсонской, Донецкой, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Также Клименко заявил, что подразделения системы МВД являются неотъемлемой частью Сил обороны Украины. Так, сформированы 9 бригад "Гвардии наступления". Это тысячи бойцов, ныне на линии столкновения. В дальнейшем они будут заходить на деоккупированные территории и проводить там стабилизационные мероприятия.

Ранее сообщалось, что 30 ноября РФ ударила ракетами С-300 по Покровскому району. Так, в Покровске пострадали пятеро гражданских, трое из которых — дети. В Новогродовке разбирают завалы, под которыми также может быть ребенок.

Кроме того, 29 ноября стало известно, что в БПЛА Shahed нашли модем 4G c украинской сим-картой. По словам украинского военнослужащего с позывным "Флеш", информация о модеме, обнаруженном в российском беспилотнике, была обнародована в медиа преждевременно.