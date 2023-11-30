"59 тисяч обстрілів": 2000 українців загинули з початку 2023 року через ЗС РФ, — глава МВС

За словами міністра Ігоря Клименка, найбільше обстрілів з боку окупаційних військ РФ зафіксовано в Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

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Від початку 2023 року 2000 українських громадян загинули внаслідок російських обстрілів. Про це заявив глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко 30 листопада під час зустрічі з послами країн G7.

За словами міністра, за 11 місяців поточного року Росія 59 тисяч разів обстріляла населені пункти у 24 регіонах України.

"У результаті 11 тисяч громадян постраждали, 2 тисячі — загинули", — сказав Клименко.

За словами глави МВС, найбільше обстрілів з боку окупаційних військ РФ зафіксовано в Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

Також Клименко заявив, що підрозділи системи МВС є невід'ємною частиною Сил оборони України. Так, сформовано 9 бригад "Гвардії наступу". Це тисячі бійців, які нині на лінії зіткнення. Надалі вони заходитимуть на деокуповані території та проводитимуть там стабілізаційні заходи.

Раніше повідомлялося, що 30 листопада РФ вдарила ракетами С-300 по Покровському району. Так, у Покровську постраждали п'ятеро цивільних, троє з яких — діти. У Новогродівці розбирають завали, під якими також може бути дитина.

Крім того, 29 листопада стало відомо, що в БПЛА Shahed знайшли модем 4G з українською сім-картою. За словами українського військовослужбовця з позивним "Флеш", інформація про модем, виявлений у російському безпілотнику, була оприлюднена в медіа передчасно.