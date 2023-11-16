На фронте погиб участник кулинарного шоу "МастерШеф" Николай Молотов

Николай Молоков отдал жизнь защищая Украину.

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Участник шестого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Николай Молотов погиб воюя на фронте против российских оккупантов.

Трагическое известие сообщили на официальной странице кулинарного шоу, а также в телеграмм канале батальона в котором служил мужчина.

Известно, что Николаю Молотову было 71 год. Он был инструктором полка Калиновского и "Азов".

Мужчина родился на территории России, однако получил украинское гражданство и в 2014 году, когда началась антитеррористическая операция, пошел защищать страну на фронт. Николай Молотов был самым старшим бойцом белорусского полка имени Кастуся Калиновского, к которому присоединился уже после начала полномасштабной войны.

Имя Николая Молотова стало известно во время участия мужчины в кулинарном шоу "Мастер шеф 6 сезон", где его прозвали "энерджайзером".

Известно, что Молотов хорошо разбирался в военной разведке и умело обучал молодых бойцов правилам поведения на фронте. Его побратимы дали ему прозвище "МММ", которое и стало его позывным.

Прощались с Николаем на Житомирщине в этот понедельник, 13 ноября.

Напомним, ушел из жизни звезда "Титаника" Лью Палтер.