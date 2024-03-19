"Бригада потеряла одного из лучших воинов": на фронте погиб боец 3-й ОШБр (фото)

Артем "Ронин" Жигадло участвовал в обороне Киева, воевал на Запорожском направлении, под Бахмутом и в Авдеевке Донецкой области, рассказал его побратим Станислав Матвеев.

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На фронте погиб боец Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Артем "Ронин" Жигадло. Об этом сообщил его побратим Станислав Матвеев в Facebook 19 марта.

"Друг. Брат. Воин. Идеалист. Штурмовик. Сколько всего нам еще предстояло сделать. Столько всего нами было спланировано. Я не верил, что с тобой что-то могло произойти", — сказал Станислав Матвеев.

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Он рассказал, что военный участвовал в обороне Киева, воевал на Запорожском направлении, почти год находился в тяжелейших условиях под Бахмутом, а затем в Авдеевке Донецкой области.

"Казалось, что ты будешь способен выжить в самом свирепом бою, чтобы потом с громким смехом за столиком в кафешке рассказывать, как вы накрошили п**арасам и в который раз вышли победителями. А еще — хвастаться собранными трофеями", — отметил он.

Украинский военный Артем "Ронин" Жигадло Фото: Facebook

Матвеев сообщил, что у него нет слов, чтобы передать то, что почувствовал, когда узнал, что "Ронин" погиб.

"Бригада потеряла одного из лучших воинов. Украина — одного из самых верных сыновей. Я — еще одного из немногих близких друзей, круг которых постоянно сужается и которых остается все меньше", — подчеркнул он.

Украинский военный Артем "Ронин" Жигадло Фото: Facebook Украинский военный Артем "Ронин" Жигадло Фото: Facebook

Военный добавил, что "Ронина" уже нет, однако бойцам есть за что жить, за что и за кого воевать.

Напомним, 19 марта стало известно, что на фронте погиб фанат футбольного клуба "Динамо" Киев и представитель фирмы Capitals Иван "Бонус" Фесенюк. Он вступил в ряды ВСУ с начала полномасштабного вторжения.

18 марта в комитете ВР по вопросам свободы слова сообщили о смерти ведущего Петра Цурукина, он более полугода считался пропавшим без вести. Ему было 33 года.