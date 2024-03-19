"Бригада втратила одного із кращих воїнів": на фронті загинув боєць 3-ї ОШБр (фото)

Артем "Ронін" Жигадло брав участь в обороні Києва, воював на Запорізькому напрямку, під Бахмутом та в Авдіївці Донецької області, розповів його побратим Станіслав Матвіїв.

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На фронті загинув боєць Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України Артем "Ронін" Жигадло. Про це повідомив його побратим Станіслав Матвіїв у Facebook 19 березня.

"Друг. Брат. Воїн. Ідеаліст. Штурмовик. Скільки всього ми ще мали зробити. Стільки всього нами було сплановано. Я не вірив, що з тобою щось могло статися", — сказав Станіслав Матвіїв.

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Він розповів, що військовий брав участь в обороні Києва, воював на Запорізькому напрямку, майже рік перебував у найважчих умовах під Бахмутом, а потім в Авдіївці Донецької області.

"Здавалося, що ти будеш спроможним вижити у найлютішому бою, аби потім з голосним сміхом за столиком у кафешці розповідати, як ви накришили п**aрасlв і в котрий раз вийшли переможцями. А ще — хвалитимешся зібраними трофеями", — зауважив він.

Український військовий Артем "Ронін" Жигадло Фото: Facebook

Матвіїв повідомив, що в нього немає слів, аби передати те, що відчув, коли дізнався, що "Ронін" загинув.

"Бригада втратила одного із кращих воїнів. Україна — одного із найвірніших синів. Я — ще одного із небагатьох близьких друзів, коло яких невпинно звужується і яких залишається все менше", — наголосив він.

Український військовий Артем "Ронін" Жигадло Фото: Facebook Український військовий Артем "Ронін" Жигадло Фото: Facebook

Військовий додав, що "Роніна" вже немає, проте бійцям є за що жити, за що та за кого воювати.

Нагадаємо, 19 березня стало відомо, що на фронті загинув фанат футбольного клубу "Динамо" Київ і представник фірми Capitals Іван "Бонус" Фесенюк. Він вступив у лави ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення.

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