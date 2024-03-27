"Сегодня не игнорируем тревогу": владельцев укрытий призвали открыть круглосуточный доступ

По словам замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимура Ткаченко, балансодержатели и владельцы укрытий должны предоставить украинцам беспрепятственный доступ к убежищам.

Украинцев призвали не игнорировать воздушную тревогу в среду, 27 марта. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале.

Отдельно он отметил, что балансодержатели и владельцы укрытий должны предоставить к ним круглосуточный доступ.

"Сегодня не игнорируем тревогу‼️ Всем балансодержателям и владельцам укрытий необходимо обеспечить круглосуточный и беспрепятственный доступ к ним", — говорится в сообщении.

Также он посоветовал отправлять жалобы на закрытые укрытия в соответствующий бот в Telegram. Перейти в него можно по ссылке.

Гуменюк предупредила об угрозе Киев и область

Россияне могут проводить точечный террор, используя ракеты "Циркон" с повышенной дальностью, в том числе по Киеву и области, о чем предупредила спикер Сил обороны юга Наталия Гуменюк. Когда есть угроза баллистических ракет с юга, на карте воздушных тревог обычно подсвечиваются южные и юго-восточные регионы страны. Однако теперь, в случае пусков "Цирконов" область красных маркеров будет распространяться от юга страны до Киева и далее на север.

Напомним, утром 25 марта ВС РФ атаковали Киев баллистическими ракетами "Циркон". Известно о 10 пострадавших в Печерском районе, двое из них были госпитализированы.