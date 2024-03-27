"Могло быть и хуже": бойцы ВСУ имеют продвижение на Авдеевском направлении

Оккупанты прекратили ходить в активные штурмы и подвинулись с некоторых позиций, рассказывает офицер ВСУ.

На Авдеевском направлении бойцам Сил обороны удалось стабилизировать ситуацию и даже продвинуться в районе Бердичева. Об этом в своем телеграм-канале "Офицер+" сообщил лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс".

По его информации, в районе Авдеевки стабилизировалась ситуация, а российские оккупанты менее активно стали отправляться на штурмы.

"На Авдохе вроде стабилизировали обстановку, даже немного продвинулись. П**ары уже не особо активны в плане штурмов у нас. На неделе немножко улучшили позиции метров на 500, на сколько знаю", — написал он.

Боец отметил, что в Бердичах Донецкой области также имеют продвижение бойцы 47-й бригады ВСУ.

"В общем стабильно "могло быть и хуже", — резюмировал боец.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 27 марта сообщили, что на Авдеевском направлении, Силы обороны Украины отбили 9 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Невельское и Первомайское Донецкой области.

Напомним, что бойцы 47-й бригады под Авдеевкой разнесли 2 группы российских "гольфистов", которые ехали на штурм. Артиллерия вместе с FPV-дронами бригады смешала врага с грязью.

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