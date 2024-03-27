Наступление ВС РФ: эксперт объяснил, почему россияне не добились успехов после Авдеевки

По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, согласно общей штатной комплектации, для успешного наступления подразделение должно иметь определенное количество техники, но часто имеет значительно меньше необходимого.

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Формирования Вооруженных сил России не могут эффективно выполнять боевые задачи в Украине из-за неполной укомплектованности. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью для 24 Канала.

"Они уже давно недоукомплектованы. Они не могут полноценно обеспечивать свою армию техникой. У них достаточно серьезный дефицит. Они могут набирать человеческий ресурс, но его еще надо чем-то обеспечивать, чтобы он работал эффективно в наступлении. А если в наступлении ты не имеешь достаточно техники, то ты не являешься эффективным подразделением и не можешь полноценно выполнять свои боевые задачи", – отметил Коваленко.

Коваленко также подчеркнул, что российские подразделения сталкиваются с дефицитом техники, что делает выполнение боевых задач невозможным. Согласно общей штатной комплектации, для успешного наступления подразделение должно иметь определенное количество техники, но часто имеет значительно меньше необходимого. Это приводит к ухудшению результатов боевых действий.

"Результат мы видим. Это подразделение, техника уничтожаются, не имеют возможности выполнить свою боевую задачу. Идет другое подразделение, которое также получает соответственно меньшее количество механизированной компоненты. Уже один танк, три ББМ и примерно 10 гольф-каров. Результат такой же. Итак, все идет по пути деградации", — пояснил Коваленко.

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Ранее, 24 марта, аналитики американского Института изучения войны (ISW) 24 оценили шансы ВС РФ на окружение и захват Часового Яра в Донецкой области. Аналитики отметили, что тактические успехи врага не создают условия для этого.