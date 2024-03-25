Отошли от Авдеевки на 5 км: ВС РФ захватили два села, — аналитик Bild (карты)

Юлиан Репке раскрыл следующую цель врага на Авдеевском направлении. То, что села Тоненькое и Орловка оккупированы, подтверждают и в Deep State.

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ВС РФ продвинулись на Авдеевском направлении и захватили два новых населенных пункта. Об этом сообщил 25 марта военный аналитик Bild Юлиан Репке.

"Российские силы полностью захватили Тоненькое и Орловку, оба примерно в пяти километрах к западу от Авдеевки", — написал он.

Тоненькое и Орловка на карте от Юлиана Репке Фото: Twitter / Джуліан Рьопке (Julian Röpcke)

Репке отметил, что следующей целью российских оккупантов станет город Часов Яр.

"Я хотел бы сказать: "Это не получится". К сожалению, прогнозы разные", — добавил аналитик.

Он напомнил, что в течение последних полгода ВС РФ удалось оккупировать целый ряд населенных пунктов. В частности, речь идет о Марьинке, Авдеевке, Новомихайловке, Победе и т.д.

"Если не учитывать потери десятков тысяч жизней и "освобождение" выжженной земли — а это то, что делает Кремль — война для России идет почти оптимально с сентября 2023 года", — добавил Репке.

То, что российские оккупанты захватили Тоненькое и большую часть Орловки, подтверждают и данные Deep State. В то же время в свежей сводке Генерального штаба ВСУ, опубликованной вечером 25 марта, об этих селах речь не идет.

Тоненькое и Орловка на карте от Deep State Фото: Скриншот

Напомним, в ISW 24 марта оценили шансы ВС РФ на окружение и захват Часового Яра в Донецкой области. Аналитики отметили, что тактические успехи врага не создают условия для этого.

Спикер 26 артиллерийской бригады ВСУ Олег Калашников информировал, что Россия использует элитные войска, чтобы прорваться к Часовому Яру. Ситуацию вокруг города воин описал как сложную и напряженную.