Відійшли від Авдіївки на 5 км: ЗС РФ захопили два села, — аналітик Bild (карти)

Юліан Рьопке розкрив наступну ціль ворога на Авдіївському напрямку. Те, що села Тоненьке й Орлівка окуповані, підтверджують і в Deep State.

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ЗС РФ просунулися на Авдіївському напрямку та захопили два нові населені пункти. Про це повідомив 25 березня військовий аналітик Bild Юліан Рьопке.

"Російські сили повністю захопили Тоненьке й Орлівку, обидва приблизно за п’ять кілометрів на захід від Авдіївки", — написав він.

Тоненьке й Орлівка на мапі від Юліана Рьопке Фото: Twitter / Джуліан Рьопке (Julian Röpcke)

Рьопке зазначив, що наступною ціллю російських окупантів стане місто Часів Яр.

"Я хотів би сказати: "Це не вийде". На жаль, прогнози різні", — додав аналітик.

Він нагадав, що протягом останніх пів року ЗС РФ вдалося окупувати цілу низку населених пунктів. Зокрема, ідеться про Мар’їнку, Авдіївку, Новомихайлівку, Побєду тощо.

"Якщо не враховувати втрати десятків тисяч життів і "звільнення" випаленої землі — а це те, що робить Кремль, — війна для Росії йде майже оптимально з вересня 2023 року", — додав Рьопке.

Те, що російські окупанти захопили Тоненьке та більшу частину Орлівки, підтверджують і дані Deep State. Водночас у найсвіжішому зведенні Генерального штабу ЗСУ, опублікованому ввечері 25 березня, про ці села не йдеться.

Тоненьке й Орлівка на мапі від Deep State Фото: Скриншот

Нагадаємо, в ISW 24 березня оцінили шанси ЗС РФ на оточення та захоплення Часового Яру в Донецькій області. Аналітики зазначили, що тактичні успіхи ворога не створюють умови для цього.

Речник 26 артилерійської бригади ЗСУ Олег Калашніков інформував, що Росія використовує елітні війська, аби прорватися до Часового Яру. Ситуацію навколо міста воїн описав як складну та напружену.