Бійці 47-ї бригади під Авдіївкою рознесли 2 групи російських "гольфістів", які їхали на штурм

Самогубна атака двох російських штурмових груп на китайських гольф-карах закінчилася прямим влучанням касетного снаряда українських артилеристів.

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В районі Авдіївки російські окупанти спланували штурм позицій ЗСУ на "гольф-карах". До штурму справа не дійшла, бо "гольфістів" перехопила артилерія та ударні дрони бійців 47-ї механізованої бригади ЗСУ. Про це повідомили у пресслужбі бригади.

"Арта разом з FPV-дронами 47 окремої механізованої бригади змішала ворога з брудом на Авдіївському напрямку. Останнім часом окупанти все частіше почали виїжджати на штурми на "гольф-карах", які на болотах видають за новітню розробку свого оборонпрому", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворожий штурм було зупинено.

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На оприлюднених кадрах, які зафільмували оператори дронів бригади, видно, що окупанти під час атаки намагаються втікати та сховатися під гольф-карами, але їх нещадно нищить артилерія та ударні дрони.

Український журналіст Юрій Бутусов повідомив, що по окупантах відпрацювали касетними боєприпасами.

"Самогубна атака двох російських штурмових груп на китайських гольф-карах закінчується прямим влучанням касетного снаряда артилерії 47-ї механізованої бригади, яким убило чи поранило всіх російських гольфістів. А потім ударні дрони 47-ї добили всіх, хто вижив. Чергові епічні кадри чергового м'ясного штурму ЗС РФ села Бердичі під Авдіївкою", — написав Бутусов.

Нагадаємо, що 24 березня в Інституті вивчення війни повідомили, що ЗС РФ просунулися в районі Авдіївки Донецької області на тлі позиційних боїв. Згідно з геолокаційними кадрами окупанти наступали на захід від Тоненького, а українські військові утримують позиції біля або на західній околиці Орлівки, попри нещодавні заяви РФ про просування на захід від міста.

23 березня в 3-й ОШБр повідомили, що біля Авдіївки ЗС РФ застосували нову тактику. Також особовий склад противника має іншу амуніцію.