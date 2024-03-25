Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус ВСУ вышли из Авдеевки Российско-украинская война

Бойцы 47-й бригады под Авдеевкой разнесли 2 группы российских "гольфистов", которые ехали на штурм

война в украине, зсу, новости донетчины, бои за авдеевку, сс рф, гольфкары
Оккупанты на гольфкарах ехали на штурм

Самоубийственная атака двух российских штурмовых групп на китайских гольфкарах закончилась прямым попаданием кассетного снаряда украинских артиллеристов.

Related video

В районе Авдеевки российские оккупанты спланировали штурм позиций ВСУ на "гольфкарах". До штурма дело не дошло, потому что "гольфистов" перехватила артиллерия и ударные дроны бойцов 47-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

"Арта вместе с FPV-дронами 47 отдельной механизированной бригады смешала врага с грязью на Авдеевском направлении. В последнее время оккупанты все чаще начали выезжать на штурмы на "гольф-карах", которые на болотах выдают за новейшую разработку своего оборонпрома", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вражеский штурм был остановлен.

Важно
Три российских танка за 15 минут: экипаж 53-й бригады ВСУ отличился под Авдеевкой (видео)

На обнародованных кадрах, которые сняли операторы дронов бригады, видно, что оккупанты во время атаки пытаются бежать и спрятаться под гольфкарами, но их беспощадно уничтожает артиллерия и ударные дроны.

Украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что по оккупантам отработали кассетными боеприпасами.

"Самоубийственная атака двух российских штурмовых групп на китайских гольфкарах заканчивается прямым попаданием кассетного снаряда артиллерии 47-й механизированной бригады, которым убило или ранило всех российских гольфистов. А потом ударные дроны 47-й добили всех выживших. Очередные эпические кадры очередного мясного штурма ВС РФ села Бердичи под Авдеевкой", — написал Бутусов.

Напомним, что 24 марта в Институте изучения войны сообщили, что ВС РФ продвинулись в районе Авдеевки Донецкой области на фоне позиционных боев. Согласно геолокационным кадрам оккупанты наступали на запад от Тоненького, а украинские военные удерживают позиции возле или на западной окраине Орловки, несмотря на недавние заявления РФ о продвижении на запад от города.

23 марта в 3-й ОШБр сообщили, что возле Авдеевки ВС РФ применили новую тактику. Также личный состав противника имеет другую амуницию.