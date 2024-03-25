ВС РФ изменили тактику и продвинулись возле Авдеевки: где шли бои (карта)

Украинские военные удерживают позиции вблизи или на западной окраине Орловки Донецкой области, несмотря на заявления россиян о продвижении на запад от города, рассказали аналитики Института изучения войны.

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Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в районе Авдеевки Донецкой области на фоне позиционных боев. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 24 марта.

"Российские силы недавно подтвердили незначительное продвижение вблизи Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 24 марта", — говорится в сообщении.

Согласно геолокационным кадрам от 24 марта оккупанты наступали на запад от Тоненького. Другие кадры подтвердили, что украинские военные удерживают позиции возле или на западной окраине Орловки, несмотря на недавние заявления РФ о продвижении на запад от города.

По словам российских военкоров, ВС РФ якобы продвигаются в направлении Семеновки и Уманского, возле Невельского и в пределах Первомайского.

Зато позиционные бои продолжались возле населенных пунктов Бердычи и Яснобродовка. Кроме этого, аналитики со ссылкой на украинского бойца заявили, что штурмы противника на Авдеевском направлении стали менее интенсивными, однако противник усилил использование разведывательных БПЛА.

Авдеевское направление

Ситуация на Авдеевском направлении: данные Генштаба ВСУ

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки, 24 марта, украинские бойцы отбили десять атак оккупантов в районах населенных пунктов Бердычи, Первомайское Донецкой области.

Напомним, 23 марта командир батальона беспилотников 3-й ОШБр Вадим Мазевич заявил, что возле Авдеевки оккупанты применили новую тактику. Также личный состав противника имеет другую амуницию.

Аналитики Института изучения войны в отчете за 24 марта отметили, что захват Часового Яра для оккупантов значимее, чем оккупация Авдеевки Донецкой области. Сейчас тактические успехи противника не создают условия для окружения города.