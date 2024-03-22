"Выкуриваем из Первомайского": офицер ВСУ заявил, что оккупанты выдохлись в районе Авдеевки (видео)

Интенсивность штурмов россиян снизилась по сравнению с боями за Авдеевку. А информация о том, что захватчики используют "Солнцепек", чтобы массово сжигать тела павших, может быть правдивой, отметил военный Сергей Цехоцкий.

Related video

На Авдеевском направлении российские войска не демонстрируют такой интенсивности, которая была во время наступления на Авдеевку. Об этом в эфире программы "Лінія фронту" рассказал Сергей Цехоцкий, офицер 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Он отметил, что сейчас штурмы оккупантов несколько иные, их мощность снизилась. Обстрелы украинских позиций все же продолжаются, беспилотники врага и в дальнейшем летают.

Важно

ВС РФ продвинулись к Первомайской плотине и заявили о захвате Орловки, — ISW (карты)

"Они пытаются проникнуть в то же самое Первомайское, мы их оттуда выкуриваем, кто может отползти назад — убегает", — пояснил военный.

Фото: Google Maps

Сергей Цехоцкий добавил, что моральное состояние оккупантов подорвано. По его словам, обычные российские солдаты узнают о потерях, а информация о том, что в районе Авдеевки захватчики массово сжигают тела павших, может быть правдивой. Он также добавил, что россияне для этих мероприятий используют тяжелую огнеметная система "Солнцепек", которая применяется для уничтожения легкой бронированной техники, живых сил противника на открытой местности.

На Авдеевском направлении, как говорится в отчете Генерального штаба ВСУ от 22 марта, украинские войска отбили 5 атак врага в районах населенных пунктов. Бои продолжались в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области.

Напомним, 21 марта российские оккупанты пожаловались на "рой дронов" в районе Авдеевки. Они считают, что украинские защитники тестируют новую технологию, применяя большое количество беспилотников. По их словам, беспилотники летели ровным строем по прямой траектории.