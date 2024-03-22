"Викурюємо з Первомайського": офіцер ЗСУ заявив, що окупанти видихнулися в районі Авдіївки (відео)

Інтенсивність штурмів росіян знизилася в порівнянні з боями за Авдіївку. Інформація про те, що загарбники використовують "Солнцепек", щоб масово спалювати тіла полеглих, може бути правдивою, зазначив військовий Сергій Цехоцький.

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На Авдіївському напрямку російські війська не демонструють такої інтенсивності, яка була під час наступу на Авдіївку. Про це в ефірі програми "Лінія фронту" розповів Сергій Цехоцький, офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Він зазначив, що зараз штурми окупантів дещо інші, їхня потужність знизилася. Обстріли українських позицій усе ж тривають, безпілотники ворога й надалі літають.

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"Вони намагаються проникнути в те ж Первомайське, ми їх звідти викурюємо, хто може відповзти назад — тікає", — пояснив військовий.

Фото: Google Maps

Сергій Цехоцький додав, що моральний стан окупантів підірваний. За його словами, звичайні російські солдати дізнаються про втрати, а інформація про те, що в районі Авдіївки загарбники масово спалюють тіла полеглих, може бути правдивою. Він також додав, що росіяни для цих заходів використовують важку вогнеметну систему "Солнцепек", яка застосовується для знищення легкої броньованої техніки, живих сил противника на відкритій місцевості.

На Авдіївському напрямку, як ідеться у звіті Генерального штабу ЗСУ від 22 березня, українські війська відбили 5 атак ворога в районах населених пунктів. Бої тривали в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

Нагадаємо, 21 березня російські окупанти поскаржилися на "рій дронів" у районі Авдіївки. Вони вважають, що українські захисники тестують нову технологію, застосовуючи велику кількість безпілотників. За їхніми словами, безпілотники летіли рівним строєм за прямою траєкторією.