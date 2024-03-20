ЗС РФ просунулися до Первомайської греблі та заявили про захоплення Орлівки, — ISW (карти)

За словами американських аналітиків, російські джерела повідомляли про розвідку боєм Сил оборони поблизу російських позицій на північ від Авдіївки. Геолоковані кадри підтвердили, що ЗС РФ просунулися до Первомайської греблі в Первомайську Донецької області.

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Російські війська 19 березня вели марні атаки в районах Куп'янська та Кремінної, але лінія фронту не змінилася. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили наступ російських військ на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки; на захід від Кремінної біля Тернів; і на південь від Кремінної біля Білогорівки. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 19 березня.

За словами оглядача Костянтина Машовця, у російських військ на Куп'янському напрямку п'ять полків і до трьох батальйонних частин.

Карта боїв у районі Куп'янська

Бахмут

19 березня в районі Бахмута тривали позиційні бої, але без підтверджених змін лінії фронту. Повідомлялося про позиційні бої на захід від Бахмута в районі Іванівського і на південний захід від Бахмута в районі Андріївки, Кліщіївки, Предтечиного і Білої Гори. Російські військкори повідомили, що ЗСУ зберігають позиції на західній околиці Іванівського і що в населеному пункті тривають запеклі бої.

Можливе захоплення Орлівки

Карта боїв на захід від Авдіївки

Російські джерела також стверджують, що війська РФ захопили Орлівку в Луганській області, але в ISW поки що не знайшли візуальних підтверджень того, що російські війська повністю контролюють населений пункт. 19 березня в Міноборони РФ заявили, що підрозділи Центрального угруповання військ захопили Орлівку (на північний захід від Авдіївки). Кілька військкорів поширили цю заяву, а один пов'язаний із Кремлем блогер повідомив, що в Орлівці вже йде зачистка, але є складнощі через українські контратаки. Російські військкори стверджують, що ЗС РФ посилюють удари по Бердичах (північ Орлівки та північний захід Авдіївки) і Тоненькому, і що російська авіація завдає постійних ударів керованими бомбами ФАБ по українських позиціях у населених пунктах. За словами одного з військкорів, ЗСУ провели розвідку боєм поблизу російських позицій на північ і північний захід від Авдіївки.

На геолокованих кадрах за 19 березня видно, що ЗС РФ нещодавно просунулися до північно-західного краю Первомайської греблі в населеному пункті Первомайське (Покровський район Донецької обл.), південний захід від Авдіївки. Повідомляють про бої, що тривають на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського і Невельського.

Донецьк

Карта боїв у Донецькій області

19 березня тривали позиційні бої на захід і південний захід від Донецька, але без підтверджених змін лінії фронту. Російські військкори стверджують, що в районі Красногорівки точаться запеклі бої, але ЗС РФ не змогли істотно просунутися в цьому районі, попри часті атаки танків і піхоти.

Карта боїв у Донецькій області

Під час позиційних боїв на кордоні Донецької та Запорізької областей 19 березня підтверджених змін лінії фронту не було, як і на заході Запорізької області.

Військкори РФ стверджували, що російські війська просунулися на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного), хоча аналітики ISW не знайшли тому підтверджень. У районі Роботиного і Вербового — позиційні бої.

Кринки

На тлі позиційних боїв невелика кількість українських сил залишається в Кринках, а більша частина українських сил на лівому березі Херсонської області утримує позиції на захід від населеного пункту в прибережних і лісових районах, за твердженнями військкорів. Стверджується також, що ЗСУ продовжують діяти в районі дач біля Антонівського мосту.

Нагадаємо, що в Пентагоні розповіли про ризики, пов'язані зі зволіканням допомоги Україні.

Також повідомлялося, що Зеленський анонсував нові оборонні пакети під час зустрічі у форматі "Рамштайн".