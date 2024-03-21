"Йшли в рівному строю": росіяни поскаржилися на "рій дронів" в районі Авдіївки

Окупанти вважають, що українські захисники тестують нову технологію, застосовуючи велику кількість безпілотників.

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На Авдіївському напрямку окупанти зафіксували "рій дронів". У Telegram-каналі ANTISEPTIC російські загарбники поскаржилися на ситуацію на фронті.

Вони заявили, що безпілотники летіли рівним строєм прямою траєкторією. Окупанти вважають, що українські захисники застосовують нову технологію.

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"І це для нас не дуже-то добре", – йдеться у дописі окупантів.

В районі села Бердичі, як додали пропагандисти, тривають важкі бої, але без успіхів для обох сторін. Після нібито окупації Орлівки, як йдеться у повідомленні, підрозділи ЗС РФ перегрупуються і готуються до нових штурмових дій. На північному фланзі та поблизу села Тоненьке нібито атакують українські війська.

Російські окупанти поскаржилися на дрони Фото: Скриншот из Telegram

Ситуація на Донеччині від Генштабу ЗСУ

У звіті Генерального Збройних сил України від 21 березня, вказано про те, що Сили оборони України в районі Авдіївки відбили 14 атак ворога. Це відбулося в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Невельське, Нетайлове та Первомайське.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 5 атак російських військ. Бої тривали в районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Іванівське.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах: Красногорівки, Новомихайлівки, Георгіївки, Водяного, Урожайного, де російські окупанти, за підтримки авіації, 24 рази намагалися прорвати оборону наших військ.

Нагадаємо, 20 березня в районі Бахмута бронеколона російських окупантів пішла на прорив. Загарбників знищили за 60 хвилин.