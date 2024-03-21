"Шли в ровном строю": россияне пожаловались на "рой дронов" в районе Авдеевки

Оккупанты считают, что украинские защитники тестируют новую технологию, применяя большое количество беспилотников.

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На Авдеевском направлении оккупанты зафиксировали "рой дронов". В Telegram-канале ANTISEPTIC российские захватчики пожаловались на ситуацию на фронте.

Они заявили, что беспилотники летели ровным строем по прямой траектории. Оккупанты считают, что украинские защитники применяют новую технологию.

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"И это для нас не очень-то хорошо", — говорится в заметке оккупантов.

В районе села Бердичи, как добавили пропагандисты, продолжаются тяжелые бои, но без успехов для обеих сторон. После якобы оккупации Орловки, как говорится в сообщении, подразделения ВС РФ перегруппировываются и готовятся к новым штурмовым действиям. На северном фланге и вблизи села Тоненькое якобы атакуют украинские войска.

Российские оккупанты пожаловались на дроны Фото: Скриншот из Telegram

Ситуация в Донецкой области от Генштаба ВСУ

В отчете Генерального Вооруженных сил Украины от 21 марта, указано о том, что Силы обороны Украины в районе Авдеевки отбили 14 атак врага. Это произошло в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Тоненькое, Невельское, Нетайлово и Первомайское.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 5 атак российских войск. Бои продолжались в районах населенных пунктов Богдановка, Клищиевка, Ивановское.

На Новопавловском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Новомихайловки, Георгиевки, Водяного, Урожайного, где российские оккупанты, при поддержке авиации, 24 раза пытались прорвать оборону наших войск.

Напомним, 20 марта в районе Бахмута бронеколонна российских оккупантов пошла на прорыв. Захватчиков уничтожили за 60 минут.