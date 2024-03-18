С первого выстрела: бойцы 3-й ОШБр ударили по российскому "Спартаку" в Авдеевке (видео)

В окрестностях Авдеевки был обнаружен вражеский бронированный гантрак с 57-мм пушкой С-60. Украинские военные отработали по нему с помощью гаубицы "Мста-Б".

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Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины поразили российский "Спартак" — гантрак с 57-мм пушкой С-60 под Авдеевкой Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе бригады в Telegram.

"Бронированный гантрак оккупантов с 57-мм пушкой С-60 был обнаружен в окрестностях Авдеевки", — говорится в сообщении.

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В бригаде рассказали, что после этого к работе приступили операторы 3-й ОШБр. В частности, украинцы нанесли поражение военной техники с первого выстрела с помощью огня "Мсты-Б". В результате были повреждены броневик и пушка.

"Это "привет" от бойцов 2-го САДн Третьей штурмовой бригады", — добавили в пресс-службе бригады.

Гантрак ВС РФ: что известно

Гантрак — это импровизированная боевая машина. В частности, на транспортном средстве установлено вооружение и бронирование.

Гаубица "Мста-Б": что известно

"Мста-Б" — советская 152-мм гаубица. Она предназначена для уничтожения тактических средств ядерного нападения, артиллерийских, минометных батарей, танков и других бронемашин. Также она может уничтожать полевые фортификационные и другие оборонительные сооружения, пункты управления, средства ПВО.

Напомним, 18 марта стало известно, что украинские военные уничтожили российскую колонну, которая состояла из одного танка и трех БМП. Это произошло с помощью ПТРК Javelin.

14 марта в ССО рассказали, как не дали врагу заминировать водоемы в Херсонской области. Украинские военные поразили оккупантов с помощью БПЛА.