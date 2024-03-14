ВС РФ пытались заминировать водоем на Херсонщине: как бойцы ССО сорвали планы врага (видео)

Операторы БПЛА обнаружили личный состав ВС РФ, автомобиль с лафетом и две лодки. Украинцы нанесли точные удары и уничтожили оккупантов.

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Бойцы Сил Специальных Операций Вооруженных сил Украины не позволили российским военным заминировать водоемы в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе ССО в Telegram.

"ССО помешали попытке противника заминировать водоемы на Херсонщине", — говорится в сообщении.

На Южном направлении во время ведения разведки операторы 73-го морского центра ССО обнаружили российский автомобиль с лафетом и две лодки. Кроме этого, бойцы заметили личный состав Вооруженных сил Российской Федерации. Украинцам стало известно, что противник планировал выход, чтобы заминировать водоем в одном из населенных пунктов.

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Операторы нанесли огневое поражение по российским оккупантам с помощью беспилотных летательных аппаратов. В результате атаки техника врага была уничтожена.

В ССО опубликовали видео, в котором показали, как сначала бойцы сделали сброс с украинского дрона по месту дислокации оккупантов, в результате чего началось возгорание. После чего еще один БПЛА прилетел по врагу — произошел взрыв, в небо поднялся огонь и густой черный дым. После этого ССО несколько раз ударили по российским лодкам.

Напомним, 12 марта стало известно, что на левом берегу Днепра в Херсонской области украинские военные уничтожили автоматизированный комплекс радиоразведки Р-381Т "Таран" и два БПЛА типа "Ланцет". Также были ликвидированы наблюдательный пункт и полевой пункт снабжения.

13 марта в пресс-службе ССО рассказали, что враг потерял оборудование для БПЛА, станции РЭБ и "Муром-М" на временно оккупированной территории Херсонской области. Украинские операторы обнаружили здание со скоплением антенн для FPV-дронов, камерой наблюдения, станцией РЭБ и комплексом "Муром-М" и нанесли удар по нему.