Bradley против российского БТР: 47-я бригада разбила вражеский штурм (видео)

Противотанкисты, артиллеристы и экипаж M2 Bradley уничтожили 3 российских БТР. При этом некоторые из российских оккупантов пробыли на войне только 9 дней.

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Украинские военные отбили попытку штурма российских войск, которая состояла из БТРов и личного состава. Об этом сообщает телеграмм-канал 47-й отдельной механизированной бригады.

На Авдеевском направлении российские войска действовали в составе трех бронетранспортеров и живой силы. Им противодействовали противотанкисты, артиллерия, рота ударных дронов и БМП M2 Bradley. Украинские военные продемонстрировали совместную координацию действий, чтобы сорвать наступление ВС РФ.

Украинская БМП сошлась в бою с российским бронетранспортером на близкой дистанции. На видео можно увидеть, что экипаж Bradley расстрелял БТР и он воспламенился. 25-мм автоматическая пушка Bushmaster уничтожила вражескую технику.

Отдельно в бригаде отмечают, что 35 десантников ВС РФ были ликвидированы.

"Это те подразделения, которые после того, как наша 47-я размотала их на молекулы, вышли на восстановление на 2 месяца и снова вернулись. Согласно тем документам, которые у них нашли, мобилизованы они были 5 марта 2024-го года. 9 дней им посчастливилось прожить на украинской земле", — резюмировали в бригаде.

Напомним, 11 марта в 47-й бригаде сообщили о смене командира бригады. Им стал Ян Яцишен.

4 марта эксперты оценили последствия столкновения Bradley с БТР-82А.