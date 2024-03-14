Bradley проти російського БТР: 47-ма бригада розбила ворожий штурм (відео)

Протитанкісти, артилеристи і екіпаж M2 Bradley знищили 3 російські БТР. При цьому деякі з російських окупантів пробули на війні тільки 9 днів.

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Українські військові відбили спробу штурму російських військ, яка складалась з БТРів і особового складу. Про це повідомляє телеграм-канал 47-ї окремої механізованої бригади.

На Авдіївському напрямку російські війська діяли в складі трьох бронетранспортерів і живої сили. Їм протидіяли протитанкісти, артилерія, рота ударних дронів і БМП M2 Bradley. Українські військові продемонстрували спільну координацію дій, щоб зірвати наступ ЗС РФ.

Українська БМП зійшлася в бою з російським бронетранспортером на близькій дистанції. На відео можна побачити, що екіпаж Bradley розстріляв БТР і він запалав. 25-мм автоматична гармата Bushmaster знищила ворожу техніку.

Окремо у бригаді зауважують, що 35 десантників ЗС РФ були ліквідовані.

"Це ті підрозділи, які після того, як наша 47-ма розмотала їх на молекули, вийшли на відновлення на 2 місяці та знову повернулися. Згідно з тими документами, які в них знайшли, мобілізовані вони були 5 березня 2024-го року. 9 днів їм пощастило прожити на українській землі", — резюмували у бригаді.

Нагадаємо, 11 березня у 47-й бригаді повідомили про зміну командира бригади. Ним став Ян Яцишен.

4 березня експерти оцінили наслідки зіткнення Bradley з БТР-82А.