ССО на Херсонщине "хирургически" уничтожили оборудование для FPV-дронов оккупантов (видео)

Оккупанты складировали имущество в одном из зданий. Бойцы Сил специальных операций атаковали оборудование оккупантов через окно.

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На оккупированной части Херсонщины оккупанты потеряли оборудование для ударных дронов и станции РЭБ и "Муром-М". Их уничтожили бойцы Сил специальных операций. Об этом сообщают в пресс-службе подразделения.

Отмечается, что оккупанты складировали оборудование в одном из зданий, а вражеские запасы обнаружили аэроразведчики Сил специальных операций.

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"Операторами 73-го морского центра ССО обнаружено здание со скоплением антенн для FPV-дронов, камерой наблюдения, станцией РЭБ и комплексом дистанционного видеонаблюдения МУРОМ-М. Для уничтожения приборов противника были задействованы операторы FPV дронов, которые хирургически точно уничтожили все цели", — говорится в сообщении.

На обнародованных кадрах видно, что оккупанты спрятали имущество в здании школы. Туда через окна добрались украинские дроны и утилизировали его.

Напомним, что 13 марта в ССО сообщили, что за последние сутки подразделению удалось уничтожить 25 бойцов ВС РФ, а еще 6 единиц техники противника. Было принято решение отработать по оккупантам с применением FPV-дронов.

Ранее сообщалось, что российский "Панцирь" пытался защитить новейший С-400 от HIMARS ВСУ, но тщетно. Вражеская ПВО сбила несколько украинских ракет, однако по меньшей мере две из них успешно прорвались и взорвались недалеко от пусковой установки.