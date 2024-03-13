ССО на Херсонщині "хірургічно" знищили обладнання для FPV-дронів окупантів (відео)

Окупанти складували майно в одній з будівель. Бійці Сил спеціальних операцій атакували обладнання окупантів через вікно.

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На окупованій частині Херсонщини окупанти втратили обладнання для ударних дронів та станції РЕБ та "Муром-М". Їх знищили бійці Сил спеціальних операцій. Про це повідомляють у пресслужбі підрозділу.

Зазначається, що окупанти складували обладнання в одній з будівель, а ворожі запаси виявили аеророзвідники Сил спеціальних операцій.

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"Операторами 73-го морського центру ССО виявлено будівлю з скупченням антен для FPV-дронів, камерою спостереження, станцією РЕБ та комплексом дистанційного відеоспостереження МУРОМ-М. Для знищення приладів противника було задіяно операторів FPV дронів, які хірургічно точно знищили всі цілі", — йдеться в повідомленні.

На оприлюднених кадрах видно, що окупанти сховали майно в будівлі школи. Туди через вікна дісталися українські дрони і утилізували його.

Нагадаємо, що 13 березня в ССО повідомили, що за останню добу підрозділу вдалося знищити 25 бійців ЗС РФ, а ще 6 одиниць техніки противника. Було ухвалене рішення відпрацювати по окупантах із застосуванням FPV-дронів.

Раніше повідомлялося, що російський "Панцирь" намагався захистити новітній С-400 від HIMARS ЗСУ, але марно. Ворожа ППО збила декілька українських ракет, однак щонайменше дві з них успішно прорвалися та вибухнули недалеко від пускової установки.