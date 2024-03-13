Российский "Панцирь" пытался защитить новейший С-400 от HIMARS ВСУ, но тщетно (видео)

Вражеская ПВО сбила несколько украинских ракет, однако по меньшей мере две из них успешно прорвались и взорвались недалеко от пусковой установки.

Related video

В сети появилась видеозапись атаки РСЗО HIMARS на новейший зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф" оккупантов. Кадры удара по ЗРК обнародовали в российском Telegram-канале "Своя война".

На видео видно, как вражеские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь С1" пытаются сбить украинские ракеты GMLRS HIMARS, которые атакуют позиции новейшей ЗРК С-400 "Триумф".

Впоследствии противовоздушная оборона противника сбила несколько ракет GMLRS, однако по меньшей мере две ракеты успешно прорвались и взорвались недалеко от пусковой установки С-400, возле которой и находился сам автор соответствующих кадров. В результате этого "оператор" упал на землю.

"Опять мне прилетело по ногам, с*ка", — выкрикивает российский военный.

По информации администраторов канала, "не значительные повреждения" получила одна пусковая установка и один российский боец расчета. Кроме того, по их словам, С-400 якобы "осталась в строю" и с ней "все нормально".

Напомним, 12 марта в Министерстве обороны Российской Федерации отчитались об уничтожении РСЗО HIMARS, которую Украине предоставили западные партнеры. В то же время обнародовали видео, на котором видно, что попали не по установке, а по ее имитации.

Отметим, ранее Фокус сообщал и о других случаях, когда Минобороны РФ хвасталось ударами по установке HIMARS, при этом заявления оккупантов не соответствовали реальности. Первая подобная информация появилась еще в июле 2022 года — представители Шойгу утверждали, что подбили якобы сразу две РСЗО. После этого в Пентагоне пришлось публично опровергать заявления РФ: по состоянию на январь 2023 года ни одно устройство не уничтожено.