ВС РФ применили новую тактику и имеют другую амуницию: как изменилась ситуация возле Авдеевки

Россияне проводят ротации на фронте, подтягивают резервы и укрепляют захваченные позиции. Несмотря на это, уменьшилось количество атак на Авдеевском направлении, рассказал командир батальона беспилотников 3-й ОШБр Вадим Мазевич.

Related video

На Авдеевском направлении Донецкой области российские военные применяют новую тактику и имеют другую амуницию. Об этом сообщил командир батальона беспилотников Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Вадим Мазевич в эфире "Эспрессо".

Он отметил, что на Авдеевском направлении уменьшилось количество атак и попыток штурмов по сравнению с предыдущими неделями. Зато оккупанты начали применять точечные удары с применением техники. В частности, если раньше противник использовал больше пехоты, то сейчас он отдает предпочтение FPV-дронам и дронам-разведчикам.

"Они (россияне, — ред.) вроде бы уменьшили натиск, однако постоянная разведка и постоянные донимания со стороны врага ощущаются", — сказал Вадим Мазевич.

По его словам, причиной этого может быть перегруппировка. В частности, сейчас у врага происходит ротация, он подтягивает резервы и укрепляет захваченные позиции.

"И еще мы наблюдаем такие вещи, как появление у противника другой амуниции и других тактик врага. Возможно, есть применение других подразделений, которые были на других участках фронта", — подчеркнул он.

Мазевич рассказал, что армия РФ имеет подразделения, которые имеют хорошую амуницию, новые образцы, также оккупанты применяют другую тактику ведения боя. Кроме этого, украинские военные увидели, что это другие войска, анализируя количество и передвижения людей на фронте. В частности, есть мобилизованные и подготовленные бойцы.

Напомним, 22 марта офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказал, что после захвата Авдеевки враг перестал демонстрировать такую интенсивность, как была раньше. В частности, мощность противника уменьшилась.

21 марта военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что оккупанты начали вводить резервы для того, чтобы удержать интенсивность боев. По его словам, это означает, что в ближайшее время не стоит ожидать прорыва.