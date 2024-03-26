"Гробы на колесах": ВС РФ сделали ставку на "гольфкары" и фатально просчитались, — Bild

Российские оккупанты массово пересели на мотовездеходы с уверенностью, что ВСУ их не достанут. Однако баги, не защищенные не броней, превратились в цели для украинских дронов.

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Китайские гольфкары, которые используют в Украине российские военные, превратились для них в "гробы на колесах". Об этом со ссылкой на военного аналитика Юлиана Репке 26 марта сообщили в Bild.

Эксперт информировал, что российские оккупанты массово применяют китайские мотовездеходы Desertcross 1000-3 вместо традиционных БТР или БМП.

"Очевидно, ВС РФ хотели воспользоваться тем, что у ВСУ нет снарядов, чтобы уничтожать такие багги, а дронам-камикадзе трудно гоняться за маленькими, быстрыми и маневренными машинами", — отметили в издании.

Однако, как сообщает Репке, Силы обороны научились уничтожать вражеские гольфкары. Теперь находка, которая должна была дарить захватчикам безопасность, стала целью.

"Украинские операторы дронов прицельно поражают их беспилотниками-камикадзе. А поскольку у багги нет никакой брони, то все солдаты, находящиеся внутри, погибают", — объяснили журналисты.

Фото: Bild

Напомним, командир Роберт Бровди поделился кадрами, на которых FPV-дрон ликвидирует российский мотовездеход Desertcross 1000-3 под Авдеевкой.

25 марта аналитик Юлиан Репке информировал, что ВС РФ продвинулись на Авдеевском направлении. По его словам, враг полностью захватил два села — Тоненькое и Орловка. По прогнозу эксперта, следующей целью России является город Часов Яр.