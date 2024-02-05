Взорвали "гольфкар": FPV-дрон выследил боевой квадроцикл DesertCross ВС РФ (видео)

Российские войска получили партию китайских квадроциклов, которые используют для перевозки личного состава. Минобороны РФ выложило за новую технику для войны около 15 млн долл.

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ВС РФ потеряли мотовездеход Desertcross, который российские войска приобрели у китайской компании. По мотовездеходу-квадроциклу попали FPV-дроном со взрывчаткой. Видео с кадрами атаки опубликовал командир 414 отдельного батальона ударных беспилотных авиационных систем Роберт Бровди с позывным "Мадьяр" в заметке в соцсети X (Twitter).

Бровди сообщил, что на видео — действия операторов 53 отдельной механизированной бригады, которые воюют под Авдеевкой в Донецкой области.

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Во время полета над определенным отрезком фронта удалось выследить китайский квадроцикл DesertCross ATV (или Desertcross-1000-3), который россияне начали "активно использовать". БПЛА начал преследовать квадроцикл, догнал и взорвал. Другой беспилотник зафиксировал попадание, свидетельствует запись, опубликованная в сети.

Сообщение Бровди опубликовано 4 февраля 2024 года. Точное место событий не указывается. Однако OSINT-расследователь из Telegram-канала WarArchive отметил, что машину китайского производства, которую он назвал "гольфкаром", могли подбить в районе Опытного — населенного пункта, расположенного на оккупированной территории к югу от Авдеевки.

Где подбили китайский квадроцикл Desertcross ВС РФ Фото: DeepState

Техника ВС РФ — детали

Отметим, о появлении китайских квадроциклов Desertcross-1000-3 на поле боя в Украине стало известно в ноябре 2023 года. Минобороны РФ опубликовало кадры с российскими военными, которые сидят на машинах китайского производства. OSINT-расследователь с ником "The Dead District" указал, что враг получит 1590 таких устройств: 500 шт. — в декабре 2023 года, остальные — в начале 2024 года. Каждая машина способна вместить до девяти человек, имеет грузоподъемность 300-500 кг, имеет укрепленный бампер и дополнительно оборудована обогревателем.

На портале "Милитарный" сообщили, что ориентировочная стоимость мотовездеходов составляет около 2 млн руб. (15 тыс. долл.). РФ купила партию у китайской компании Shandong Odes Industry, заплатив около 15 млн долл. Главное назначение — перевозка личного состава, оружия, боеприпасов, ведение диверсионно-разведывательной деятельности.

Напоминаем, 5 февраля бойцы ВСУ показали российский дрон минирования, который удалось обезвредить на Таврическом направлении. Между тем военный аналитик объяснил, почему FPV-дроны не могут заменить артиллерию на поле боя.