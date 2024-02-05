Підірвали "гольфкар": FPV-дрон вистежив бойовий квадроцикл DesertCross ЗС РФ (відео)

Російські війська отримали партію китайських квадроциклів, які використовують для перевезення особового складу. Міноборони РФ виклав за нову техніку для війни близько 15 млн дол.

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ЗС РФ втратили мотовсюдихід Desertcross, який російські війська придбали у китайської компанії. По мотовсюдиходу-квадроциклу влучили FPV-дроном з вибухівкою. Відео з кадрами атаки опублікував командир 414 окремого батальйону ударних безпілотних авіаційних систем Роберт Бровді з позивним "Мадяр" у дописі в соцмережі X (Twitter).

Бровді повідомив, що на відео — дії операторів 53 окремої механізованої бригади, які воюють під Авдіївкою на Донеччині.

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Під час польоту над певним відтинком фронту вдалось вистежити китайський квадроцикл DesertCross ATV (або Desertcross-1000-3), який росіяни почали "активно використовувати". БПЛА почав переслідувати квадроцикл, наздогнав та підірвав. Інший безпілотник зафіксував влучання, свідчить запис, опублікований у мережі.

Допис Бровді опублікований 4 лютого 2024 року. Точне місце подій не вказується. Однак OSINT-розслідувач з Telegram-каналу WarArchive зауважив, що машину китайського виробництва, яку він назвав "гольфкаром", могли підбити у районі Опитного — населеного пункту, розташованого на окупованій території на південь від Авдіївки.

Де підбили китайський квадроцикл Desertcross ЗС РФ Фото: DeepState

Техніка ЗС РФ — деталі

Зазначимо, про появу китайських квадроциклів Desertcross-1000-3 на полі бою в Україні стало відомо у листопаді 2023 року. Міноборони РФ опублікувало кадри з російськими військовими, які сидять на машинах китайського виробництва. OSINT-розслідувач з ніком "The Dead District" вказав, що ворог отримає 1590 таких пристроїв: 500 шт. — у грудні 2023 року, решту — на початку 2024 року. Кожна машина здатна вмістити до дев'яти осіб, має вантажопідйомність 300-500 кг, має укріплений бампер та додатково обладнана обігрівачем.

На порталі "Мілітарний" повідомили, що орієнтовна вартість мотовсюдиходів складає близько 2 млн руб. (15 тис. дол.). РФ купила партію у китайської компанії Shandong Odes Industry, сплативши близько 15 млн дол. Головне призначення — перевезення особового складу, зброї, набоїв, ведення диверсійно-розвідувальної діяльності.

Нагадуємо, 5 лютого бійці ЗСУ показали російський дрон мінування, який вдалось знешкодити на Таврійському напрямку. Тим часом військовий аналітик пояснив, чому FPV-дрони не можуть замінити артилерію на полі бою.