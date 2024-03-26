"Труни на колесах": ЗС РФ зробили ставку на "гольфкари" і фатально прорахувались, — Bild

Російські окупанти масово пересіли на мотовсюдиходи з впевненістю, що ЗСУ їх не дістануть. Однак багі, не захищені не бронею, перетворились на цілі для українських дронів.

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Китайські гольфкари, які використовують в Україні російські військові, перетворились для них на "труни на колесах". Про це з посиланням на військового аналітика Юліана Рьопке 26 березня повідомили у Bild.

Експерт інформував, що російські окупанти масово застосовують китайські мотовсюдиходи Desertcross 1000-3 замість традиційних БТР або БМП.

"Очевидно, ЗС РФ хотіли скористатися тим, що у ЗСУ немає снарядів, щоб знищувати такі багі, а дронам-камікадзе важко ганятися за маленькими, швидкими й маневровими машинами", — зазначили у виданні.

Однак, як повідомляє Рьопке, Сили оборони навчились знищувати ворожі гольфкари. Тепер знахідка, яка мала дарувати загарбникам безпеку, стала ціллю.

"Українські оператори дронів прицільно вражають їх безпілотниками-камікадзе. А оскільки у багі немає жодної броні, то всі солдати, що знаходяться всередині, гинуть", — пояснили журналісти.

Фото: Bild

Нагадаємо, командир Роберт Бровді поділився кадрами, на яких FPV-дрон ліквідує російський мотовсюдихід Desertcross 1000-3 під Авдіївкою.

25 березня аналітик Юліан Рьопке інформував, що ЗС РФ просунулись на Авдіївському напрямі. З його слів, ворог повністю захопив два села — Тоненьке та Орлівка. За прогнозом експерта, наступною ціллю Росії є місто Часів Яр.