Піхота армії РФ наступає на китайських машинах для гольфу замість БМП, — BILD (відео)

Росіяни використовують для себе з користю відсутність у України снарядів і ракет, тому замість традиційних броньованих БМП і БТР вони застосовують гольфкари, говорить Юліан Рьопке.

Related video

Російська піхота наступає на гольфкарах замість БМП. Мало хто з таких штурмових груп повертається назад. Про це пише аналітик BILD Юліан Рьопке.

За його словами, росіяни розуміють і використовують для себе з користю відсутність у України снарядів і ракет. Тому замість традиційних броньованих БМП і БТР вони застосовують гольфкари. Невеликі групи російських російських солдатів їдуть ними на штурм.

Важливо

Підірвали "гольфкар": FPV-дрон вистежив бойовий квадроцикл DesertCross ЗС РФ (відео)

За даними Рьопке, окупанти використовують такі китайські машини для гольфу не в цивільних, а у військових цілях. Вони маневрові і їх складніше уразити безпілотниками-камікадзе, а снарядів з великою площею ураження уламками у ЗСУ немає.

Аналітик розповів, що четверо окупантів дісталися на гольфкарі на лінію фронта, але незабаром усі вони загинули.

Нагадаємо, що в районі Авдіївки на Донеччині штурм окупантів завершився, так і не почавшись. Бійці знищили піхоту РФ ще на підході.

Раніше повідомлялося, що на Запоріжжі в районі Роботиного Силам оборони вдалося дещо посунути окупантів і забрати назад кілька опорних пунктів. Ворожа група йшла під прикриттям БМП, але до штурму окупанти так і не дійшли.