Перехватить ракеты не удается: генерал "Марсель" рассказал, как уменьшить обстрелы Харькова

По словам начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника, оккупанты успели модернизировать системы С-300 и С-400 и ракеты для них, что не позволяет украинской ПВО сбивать их.

Российские войска регулярно обстреливают прифронтовые города, в том числе и Харьков. Начальник Харьковского гарнизона и Сил обороны Харькова Сергей Мельник с позывным "Марсель" предложил стратегии для снижения числа таких обстрелов в городе. Об этом он рассказал в комментарии изданию "Суспільне".

По словам украинского военного, для уменьшения российских обстрелов Харьковской области необходимо уничтожать российские модернизированные зенитно-ракетные комплексы. По его словам, уже вскоре ситуация может измениться к лучшему.

Генерал "Марсель" отметил, что оккупанты успели модернизировать системы типа С-300 и С-400, а также ракеты, используемые ими, что не позволяет украинской ПВО сбивать их.

Мельник подчеркнул, что именно из-за этого украинским противовоздушным силам не удается перехватить эти воздушные цели так быстро. Для того чтобы противовоздушная оборона сработала, системе необходимо активироваться и нейтрализовать указанную ракету.

"Но максимальная дальность пуска этой ракеты по территории Харьковской области – где-то 110 километров. К сожалению, системы артиллерийского огня и системы РСЗО не достают до систем С-300 России, и попасть по ним практически невозможно", – объяснил он.

Напомним, 26 марта российское издание Meduza обнародовало информацию, согласно которой президент РФ Владимир Путин якобы планирует осуществить еще одно наступление на Харьков. Глава Кремля уверен, что ВС РФ справятся с оккупацией многомиллионного города, который он называет "русскоязычным". После этого в Москве будут готовы вести какие-то переговоры о мире.

25 марта экс-командир подразделения батальона "Айдар" ВСУ Евгений Дикий рассказал, возможно ли наступление на Харьков и когда ждать объявления мобилизации в РФ.