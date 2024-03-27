Форма дискриминации: "зарплатное" бронирование негативно повлияет на экономику, — эксперт

По словам директора "Института мировой политики" Евгения Магды, более правильным подходом будет дать возможность предприятиям самостоятельно выбирать, каких работников бронировать.

Проект закона о мобилизации, предлагающий бронирование только для лиц с доходом выше 35 тысяч гривен, ставит под сомнение социальную устойчивость и может иметь серьезные последствия в случае военных действий. Об этом сообщает директор "Института мировой политики" Евгений Магда в блоге на портале Liga.net.

"Создается впечатление, что власть забыла, какой смысл вообще закладывается в понятие бронирования", — подчеркнул эксперт.

При этом он отметил, что бронирование — не о спасении от мобилизации определенных категорий людей, а механизм, который должен работать на обеспечение экономической безопасности Украины и помогать выстоять нашей экономике.

Евгения Магда добавил, что в Украине средняя зарплата едва достигает отметки в 20 тысяч гривен, поэтому подход к бронированию на основе заработной платы является явной формой дискриминации. Кроме того, критикуется модель бронирования бойцов на передовой за то, что она может привести к тому, что люди с невысоким доходом будут жертвовать своей жизнью ради финансово обеспеченных.

"Самая логичная и справедливая модель мобилизации заключается не в подсчете чужих денег. И не в попытках обложить налогом "трусов". Куда более логично предоставлять возможность предприятиям самостоятельно выбирать, каких работников бронировать. И чем больше предприятие, чем больше налогов оно генерирует, чем больше имеет рабочих — тем больше прав на бронь оно должно получать. Потому что предприятие удерживает на плаву нашу экономику, инвестирует в оборону страны, и повышает наши шансы победить РФ", — резюмировал Магда.

Напомним, что глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в интервью от 12 марта заявил, что на данный момент обсуждаются две модели экономического бронирования.

А 14 марта Дмитрий Наталуха сообщил, что до конца марта в Верховной Раде планируют зарегистрировать законопроект об экономическом бронировании от мобилизации.

В свою очередь исполнительный директор сайта по поиску работы Артур Михно 15 марта заявил, что в Украине значительное количество граждан получают заработную плату свыше 35 тысяч гривен. Это, в частности, относится к представителям менеджерских позиций, таким как руководители отделов или директора, а также многим рабочим специальностям.