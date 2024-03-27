Администратор Telegram-канала присвоила 1 млн грн, которые подписчики донатили на ВСУ
Злоумышленница в течение полугода организовывала различные сборы якобы на нужды украинских военнослужащих и указывала номера личных карточек.
Администратор одного из Телеграмм-каналов Никополя в Запорожской области неоднократно организовывала сбор средств якобы на помощь украинским военным и указывала номера личных банковских карточек, после чего присваивала себе средства, которые подписчики перечисляли как донаты. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
"Для перечисления денег на военное снаряжение, автомобили, квадрокоптеры псевдоволонтерка указывала реквизиты своих банковских карточек. После чего присваивала добровольные пожертвования и тратила на собственные нужды. Таким образом, за полгода подозреваемая получила от граждан почти 1 млн грн", — говорится в сообщении.
В ходе обысков по месту жительства женщины правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильный телефон, денежные средства. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.
27 марта Офис генпрокурора также сообщил, что суд обязал Киевскую митрополию УПЦ (МП) вернуть в государственную собственность объект культурного наследия национального значения — древний храм времен Киевской Руси — Успенский собор.
В этот же день Служба безопасности Украины задержала в Херсоне местного жителя, который в период оккупации города охранял российскую заложную комнату, а после возвращения в Херсон украинских войск и деоккупации города сжег документы, подтверждающие его сотрудничество с россиянами. Мужчина планировал сбежать из Украины, как только ему бы исполнилось 60 лет.