Администратор Telegram-канала присвоила 1 млн грн, которые подписчики донатили на ВСУ

Злоумышленница в течение полугода организовывала различные сборы якобы на нужды украинских военнослужащих и указывала номера личных карточек.

Администратор одного из Телеграмм-каналов Никополя в Запорожской области неоднократно организовывала сбор средств якобы на помощь украинским военным и указывала номера личных банковских карточек, после чего присваивала себе средства, которые подписчики перечисляли как донаты. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Для перечисления денег на военное снаряжение, автомобили, квадрокоптеры псевдоволонтерка указывала реквизиты своих банковских карточек. После чего присваивала добровольные пожертвования и тратила на собственные нужды. Таким образом, за полгода подозреваемая получила от граждан почти 1 млн грн", — говорится в сообщении.

В ходе обысков по месту жительства женщины правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильный телефон, денежные средства. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Разоблачен администратор Телеграмм-канала, которая присвоила почти 1 млн грн Фото: ОГПУ

27 марта Офис генпрокурора также сообщил, что суд обязал Киевскую митрополию УПЦ (МП) вернуть в государственную собственность объект культурного наследия национального значения — древний храм времен Киевской Руси — Успенский собор.

В этот же день Служба безопасности Украины задержала в Херсоне местного жителя, который в период оккупации города охранял российскую заложную комнату, а после возвращения в Херсон украинских войск и деоккупации города сжег документы, подтверждающие его сотрудничество с россиянами. Мужчина планировал сбежать из Украины, как только ему бы исполнилось 60 лет.