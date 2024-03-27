Все имеющиеся у ВС РФ ракеты "Циркон" могли собрать в Крыму, — Defence Express

Эксперт Иван Киричевский предположил, что российские гиперзвуковые ракеты могут запускать из комплексов "Бастион" или "Объект 100".

ВС РФ 25 марта атаковали Киев новыми ракетами типа "Циркон". Военный эксперт Defence Express Иван Киричевский в комментарии "Эспрессо" 27 марта рассказал, с чего они могли быть запущены.

"Относительно того, откуда россияне запускали "Циркон", то пока можем только строить предположения на основе заявлений российских пропагандистов", — отметил он.

По словам эксперта, в РФ еще в 2022 году хвастались уникальностью ракет "Циркон", которые хотели адаптировать для запуска с береговых пусковых установок комплекса "Бастион". Эти комплексы предназначены для запуска ракет типа "Оникс".

Кроме того, в России не скрывали намерения адаптировать "Цирконы" под подземный ракетный комплекс берегового базирования "Объект 100", также известный как "Утес". Он был захвачен в 2014 году в Крыму и использовался врагом для учебных стрельб.

"Если учитывать сегодняшние сообщения спикера Оперативного командования "Юг" о том, что оккупанты сосредоточили несколько десятков "Цирконов" в Крыму, то выглядит так, что они в Крыму собрали все имеющиеся ракеты "Циркон"", — подчеркнул Киричевский.

Напомним, спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что военные начали охоту на пусковые установки ракет "Циркон". Он объяснил, что задачу усложняет их мобильность.

27 марта партизаны движения "Атеш" зафиксировали в бухте Севастополя малый ракетный корабль проекта "Каракурт". Эти корветы являются носителями трех типов ракет, среди них — "Циркон".