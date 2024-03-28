Пакистан провел парад военной техники: какие новинки показали (видео)
На параде значительную часть занимали китайские разработки, которые локализовано производят в Пакистане, в частности танки VT-4, ЗРК HQ-9/P и другие.
Вооруженные силы Пакистана продемонстрировали новинки во время парада ко Дню Пакистана 23 марта в столице. Об этом сообщает Defense News.
Во время парада военные показали первые танки VT-4, производство которых локализовали в Пакистане. Машина была из опытной партии, которую представил 6 марта государственный производитель Heavy Industries Taxila. По соглашению с Китаем пакистанская армия должна получить 300 танков VT-4 местного производства.
Впервые на параде показали зенитно-ракетный комплекс большой дальности HQ-9/P. Комплекс тоже передал Китай в 2021 году, радиус действия составляет 125 км, что вдвое меньше, чем у китайской армии. Джастин Бронк, аэрокосмический эксперт аналитического центра Королевского института объединенных служб, говорит, что HQ-9/P имеет меньшую дальность, но лучшую электронику, чем у российских С-300ПМУ-2.
Также продемонстрировали РСЗО Fatah 2 и баллистическую ракету средней дальности Ababeel. Пакистан также объявил новые программы, в частности получение новой техники:
- замена боевого самолета JF-17 на PFX (Pakistant Fighter Experimental);
- получение баллистической ракеты Fatah 3;
- разрабатывается баллистическая ракета Fatah 4.
Авторы пишут, что программа PFX стала неожиданностью, так как есть планы приобрести китайские истребители J-31 и участие в турецкой программе истребителя пятого поколения Kaan. Эксперты считают, что Пакистану придется импортировать ключевые технологии боевого самолета по типу двигателей, радаров и авионики.
Напомним, 27 СМИ писали, что Китай продал Пакистану шпионский корабль Rizwan под видом логистического борта.
19 января в Пакистане заявили о наличии у Воздушных сил гиперзвукового оружия.