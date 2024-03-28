Сила Путина разрушается: РФ не сможет использовать теракт под Москвой для эскалации войны, — ГУР

По словам представители разведки Андрея Юсова, власти РФ будут использовать теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл" под Москвой для усиления мобилизации.

Правительство России не ставит перед собой цель использовать "связь Украины", о которой заявляют пропагандисты, с терактом в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье для эскалации конфликта. Москва уже прибегает к всем доступным методам давления на Украину. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью "Голосу Америки".

По его словам, РФ ведет против Украины войну, используя различные средства, включая ракетные удары, воздушные нападения и другие тактики. Однако следует отметить, что в данном конфликте не применяется оружие массового поражения.

"Уничтожаются наши критические объекты гражданской инфраструктуры, энергетика, объекты культуры, социальная сфера, медицина. Сотни, тысячи таких объектов уничтожены путинскими ракетами и беспилотниками. Путинские танки убивают наших мирных жителей и наших защитников. О какой эскалации мы сейчас можем говорить?" — сказал он.

По данным разведки, Путин вероятно будет использовать теракт в Подмосковье в качестве предлога для усиления мобилизации граждан. Он также может попытаться изменить образ России, представляя ее как жертву атак и агрессии.

При этом, Юсов отметил, что власти РФ не являются жертвами.

"Путин остается самым большим и главным террористом в мире вместе с его режимом и руководителями этого режима", — добавил Юсов.

Он также добавил, что в настоящее время Кремль не мог предотвратить инцидент в "Крокус Сити Холле", что является доказательством того, что сила Путина разрушается.

По мнению Юсова, Владимир Путин продемонстрировал всем, даже своему ближайшему окружению, что он неспособен эффективно контролировать ситуацию в своем государстве.

Напомним, 22 марта в Крокус Сити Холле случился инцидент, в ходе которого четверо мужчин начали перестрелку. Двое из них были вооружены огнестрельным оружием, третий использовал нож, а четвертый пытался зафиксировать происходящее на видеокамеру. Несколько минут спустя на месте произошедшего разгорелся масштабный пожар, в результате чего крыша одного из залов обрушилась, наводя ужас на посетителей. Согласно информации из Российской Федерации, число жертв составило около 140 человек, причем большинство из них погибли от задыхания в дыму, а не от пуль.