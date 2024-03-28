Спас побратимов от химоружия, но получил ожог: в ВСУ рассказали о подвиге бойца (видео)

Как вспоминает украинский защитник с позывным "Ярый", в блиндаж, где было четверо военных, российский дрон сбросил гранату с отравляющим газом. Однако молниеносная реакция бойца помогла избежать серьезных ранений.

В Вооруженных силах Украины рассказали о героическом поступке бойца 1-й отдельной танковой Северской бригады ВСУ с позывным "Ярый", который спас своих сослуживцев от сброса боеприпаса с отравляющим веществом. Соответствующее видео опубликовано пресс-службой бригады.

По данным украинских защитников, Вооруженные силы России в очередной раз в нарушение международных норм ведения войны сбросил газовую гранату в блиндаж бойцов стрелкового батальона.

"Ярый" среагировал мгновенно — выбросил боеприпас с веществом, поражающим легкие, за пределы блиндажа, но получил ожог.

Боец показал гранату, которую сбросили россияне

"Гранату сбросили с дрона и она закатилась к нам в блиндаж. Нас было четверо. Просто как-то машинально все произошло. После того, как выкинул ее, получил ожог. Из-за того, что выходит газ из нее, она горячая, а я в тот момент не понимал этого. Я ее схватил, выкинул и все. И уже потом понял, что у меня печет рука" — рассказал "Ярый".

На момент атаки в блиндаже находились четверо украинских военнослужащих, включая "Ярого". Благодаря его поступку, трое бойцов не пострадали, а "Ярый" отделался ожогом.

Напомним, 21 марта сообщалось, что на Запорожье в районе Работино боец 65-й бригады ВСУ случайно пробрался на позицию ВС РФ, преодолев минное поле. Боец обследовал местность и понял, что они покинуты врагом, поэтому вызвал подкрепление.

Ранее, 5 февраля сообщалось, что бойцы ГПСУ дроном спасли раненого собрата. Из-за ранения боец не мог самостоятельно передвигаться, а эвакуировать его не могли, поскольку вражеские позиции находились в сотне метров.