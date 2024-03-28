"От Лиссабона до Луганска, а сербы придут сами": пропагандисты РФ захватывают Калифорнию и Аляску (видео)

По словам коллаборанта Владимира Корнилова, Россия не по праву занимает нынешние территории, поскольку принадлежать ей должно гораздо больше "исторических земель". Среди прочего — Финляндия и страны Балтии, а Львов якобы должен быть польским, но в составе РФ.

Российский пропагандист Владимир Соловьев с коллегами по цеху заявил о возможности захвата таких американских штатов, как Аляска и Калифорния. Фрагмент программы опубликовал в соцсети Х бывший советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

"Кстати, согласен с тем, кто говорит, что Россия занимает несправедливо… должна занимать гораздо больше. Возвращать исторические земли надо, само собой. Восстанавливать историческую справедливость", — сказал Владимир Корнилов, колумнист "РИА Новости".

Фрагмент программы Владимира Соловьева

Соловьев на это упомянул о Калифорнии и дальше прошелся по карте в восточном направлении: "Финляндия, Прибалтика [страны Балтии] — все наше".

"Только Польшу оставим… но вы же полякам Львов отдали", — поправил Корнилов своего коллегу, давясь от смеха.

"Правильно, внутри (российской) территории", — уточнил Соловьев.

Еще один гость программы сказал, что нужно забрать Аляску и оставить только Сербию. На что ведущий ответил, что "сербы сами придут".

"От Лиссабона до Луганска", — также прозвучало в аудитории.

Кто такой Владимир Корнилов?

Владимир Корнилов в нулевые годы работал телеведущим в Донецке, возглавлял Украинский филиал Института стран СНГ в Киеве и Центр евразийских исследований в Гааге (Нидерланды). Числится в списке сайта "Миротворец" с 2014 года, с 2019 — гражданин РФ.

Напомним, что 26 марта Владимир Соловьев резко ответил жителям Белгорода, которые жалуются на обстрелы в регионе.

Ранее, 16 марта, сообщалось, что Соловьев предложил россиянам новые туристические направления: вместо Европы — Иран и Северную Корею.