"От Лиссабона до Луганска, а сербы придут сами": пропагандисты РФ захватывают Калифорнию и Аляску (видео)
По словам коллаборанта Владимира Корнилова, Россия не по праву занимает нынешние территории, поскольку принадлежать ей должно гораздо больше "исторических земель". Среди прочего — Финляндия и страны Балтии, а Львов якобы должен быть польским, но в составе РФ.
Российский пропагандист Владимир Соловьев с коллегами по цеху заявил о возможности захвата таких американских штатов, как Аляска и Калифорния. Фрагмент программы опубликовал в соцсети Х бывший советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
"Кстати, согласен с тем, кто говорит, что Россия занимает несправедливо… должна занимать гораздо больше. Возвращать исторические земли надо, само собой. Восстанавливать историческую справедливость", — сказал Владимир Корнилов, колумнист "РИА Новости".
Соловьев на это упомянул о Калифорнии и дальше прошелся по карте в восточном направлении: "Финляндия, Прибалтика [страны Балтии] — все наше".
"Только Польшу оставим… но вы же полякам Львов отдали", — поправил Корнилов своего коллегу, давясь от смеха.
"Правильно, внутри (российской) территории", — уточнил Соловьев.
Еще один гость программы сказал, что нужно забрать Аляску и оставить только Сербию. На что ведущий ответил, что "сербы сами придут".
"От Лиссабона до Луганска", — также прозвучало в аудитории.
Кто такой Владимир Корнилов?
Владимир Корнилов в нулевые годы работал телеведущим в Донецке, возглавлял Украинский филиал Института стран СНГ в Киеве и Центр евразийских исследований в Гааге (Нидерланды). Числится в списке сайта "Миротворец" с 2014 года, с 2019 — гражданин РФ.
Напомним, что 26 марта Владимир Соловьев резко ответил жителям Белгорода, которые жалуются на обстрелы в регионе.
Ранее, 16 марта, сообщалось, что Соловьев предложил россиянам новые туристические направления: вместо Европы — Иран и Северную Корею.