Засыпали авто перьями: уклонисты притворились продавцами подушек, чтобы сбежать в Молдову (фото)

Двое мужчин притворились бизнесменами, которые занимаются продажей подушек. Таким образом уклонисты пытались выехать в Молдову, однако получили админпротокол.

На границе с Молдовой сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали двух мужчин, которые притворились продавцами подушек, чтобы сбежать из Украины. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

"В качестве "доказательства" своей деятельности, мужчины присыпали багажное отделение автомобиля перьями. Таким образом они надеялись объяснить свою цель пребывания в пограничье. Также в легковушке находилась женщина, которая после побега своих "коллег" должна была вернуться за рулем автомобиля домой", — говорится в сообщении.

Однако во время беседы с пограничниками нарушители начали путаться в своих ответах и впоследствии признались в своих намерениях.

"На граждан составлены админпротоколы. Дела направлены в суд", — отметили в Госпогранслужбе.

Кроме того, пограничники рассказали как еще двое граждан Украины заплатили по $3200, чтобы попасть в Молдову.

"Нелегально попасть в соседнюю страну пытались двое мужчин, поверив администратору телеграмм-канала, что тот дистанционно сможет им помочь с пересечением. Впрочем, они напрасно выбросили по $3200, ведь по дороге в Молдову их перехватили пограничники", — рассказали в ГПСУ.

На мужчин также составлены админпротоколы, их дальнейшую судьбу будет определять суд.

Пограничники задержали мужчин, которые пытались выехать в Молдову Фото: пресслужба Держприкордонслужби

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