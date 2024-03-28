Обратились в полицию: в Полтавской области доставят в ТЦК около 30 тысяч уклонистов

По словам представителя Полтавского областного ТЦК и СП Романа Истомина, существует процедура, согласно которой полиция должна доставить лиц в военкомат по соответствующему запросу.

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В Полтавской области должны доставить 30 тысяч лиц, уклоняющихся от мобилизации в территориальные центры комплектования (ТЦК). Об этом в четверг, 28 марта, сообщил представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в комментарии медиа "Суспільне".

По его словам, полиция получила запросы относительно лиц, нарушивших две административные статьи: "Нарушение правил воинского учета призывниками, военнообязанными, резервистами" и "Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации".

Военком отметил, что существует процедура, согласно которой полиция должна доставить лиц в ТЦК по запросу. В Полтавской области было подано около 30 тысяч обращений о доставке в ТЦК.

"Человек, совершивший административное правонарушение, получает протокол, а затем постановление от начальника ТЦК. Если человек не оплатил штраф, то по нему выдается обращение о доставке. Обычно это те, кто не явился в ТЦК после получения повестки", — пояснил он.

Истомин отметил, что речь идет о лицах, нарушивших административные статьи, связанные с правилами воинского учета и законодательством об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Напомним, что 27 марта в Минобороны Украины опубликовали основные тезисы законопроекта 10449, которые касаются мобилизации 18 и 25-летних украинцев. Народный депутат Роман Костенко на днях объяснил, когда, по его мнению, следует ожидать финального голосования по этому закону. Между тем 25 марта стало известно о поддержке других предложений парламентариев: они отменили понятие "ограниченно годный" и все, кто имел такой статус, должны повторно пройти ВВК.