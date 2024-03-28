Звернулися в поліцію: на Полтавщині доправлять у ТЦК близько 30 тисяч ухилянтів

За словами представника Полтавського обласного ТЦК і СП Романа Істоміна, існує процедура, згідно з якою поліція має доставити осіб до військкомату за відповідним запитом.

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У Полтавській області мають доставити 30 тисяч осіб, які ухиляються від мобілізації, до територіальних центрів комплектування (ТЦК). Про це в четвер, 28 березня, повідомив представник Полтавського обласного ТЦК і СП Роман Істомін у коментарі медіа "Суспільне".

За його словами, поліція отримала запити щодо осіб, які порушили дві адміністративні статті: "Порушення правил військового обліку призовниками, військовозобов'язаними, резервістами" та "Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Військком зазначив, що існує процедура, згідно з якою поліція має доставити осіб до ТЦК за запитом. У Полтавській області було подано близько 30 тисяч звернень щодо доставлення до ТЦК.

"Людина, яка вчинила адміністративне правопорушення, отримує протокол, а потім постанову від начальника ТЦК. Якщо людина не сплатила штраф, то за нею видається звернення про доставляння. Зазвичай це ті, хто не з'явився в ТЦК після отримання повістки", — пояснив він.

Істомін зазначив, що йдеться про осіб, які порушили адміністративні статті, пов'язані з правилами військового обліку та законодавством про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Нагадаємо, що 27 березня в Міноборони України опублікували основні тези законопроєкту 10449, що стосуються мобілізації 18 і 25-річних українців. Народний депутат Роман Костенко днями пояснив, коли, на його думку, слід очікувати фінального голосування щодо цього закону. Тим часом 25 березня стало відомо про підтримку інших пропозицій парламентаріїв: вони скасували поняття "обмежено придатний" і всі, хто мав такий статус, мають повторно пройти ВЛК.